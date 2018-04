Panathinaikos voor drie seizoenen verbannen uit Europa

Strijd om Zilveren Schoen wordt met de week spannender

16:08 Met 35 punten hebben we na het afgelopen weekend twee koplopers in het Zilveren Schoen-klassement. Ibrahim Ikililou (Hoge Vucht) kwam niet tot scoren, Be Ready-spits Robin van den Noort pikte wel een goal mee. De concurrentie hijgt de goaltjesdieven echter in de nek.