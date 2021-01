Palmeiras wint Copa Libertadores door fraaie kopgoal Breno in 100ste minuut

De 25-jarige Breno Henrique Vasconcelos Lopes viel in de 85ste minuut in voor Gabriel Menino. De wedstrijd, die nauwelijks kansen kende, leek af te stevenen op een verlenging. Vanwege de vele onderbrekingen kwamen er echter acht minuten extra tijd bij. Ook daarin rolde de bal nauwelijks, zodat de scheidsrechter nog wat langer door liet spelen. Na een voorzet van Roni kopte Breno op schitterende wijze tegendraads de 1-0 binnen voor Palmeiras. Er werden daarna nog eens vijf minuten gespeeld, maar gescoord werd er niet meer in het iconische Maracanã in Rio de Janeiro. De finale in het hete Rio was spannend voor de supporters, maar geen spektakel voor de neutrale toeschouwers. Na zeventig minuten waren er nog geen schoten op doel geweest. Santos kreeg daarna nog twee ballen op het doel van Palmeiras. Voor Palmeiras was de eerste en laatste bal op doel direct raak.



Van de 80.000 stoeltjes in Maracanã waren er 5000 bezet: 2500 door fans van Palmeiras en 2500 door fans van Santos. Zij zaten wel allemaal op elkaar geplakt op de hoofdtribune, aan de kant van de dug-outs. Na zijn winnende goal trok Breno direct zijn shirt uit en dook hij in het publiek om zijn goal te vieren met de fans.



Palmeiras is door de gewonnen finale ook de Zuid-Amerikaanse vertegenwoordiger op het WK voor clubs, dat van 4 tot 11 februari wordt gehouden in Qatar. In de halve finale speelt Palmeiras daar tegen Tigres (uit Mexico) of Ulsan Hyundai FC (uit Zuid-Korea). In de andere halve finale neemt Champions League-winnaar Bayern München het op tegen Al Ahly (uit Egypte) of Al-Duhail (uit Qatar).