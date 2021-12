Pak je agenda: op deze dagen komen Van Barneveld, Van Gerwen en de andere 8 Nederlanders in actie op het WK darts

Olav Mol: ‘Ik hoop niet op een herhaling van Schumacher in 1994'

Aanstaande zondag kán Max Verstappen wereldkampioen Formule 1 worden. In aanloop naar de race in Saoedi-Arabië vragen we elke dag een expert naar zijn verwachtingen. Vandaag dé stem van Formule 1: Olav Mol.

30 november