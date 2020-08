‘Paire test een dag voor start US Open positief op corona'

Paire is al een tijdje in New York, waar hij eerst meedeed aan het ATP-toernooi van Cincinnati. De winnaar van drie ATP-titels moest in de eerste ronde tegen de Kroaat Borna Coric echter opgeven vanwege buikklachten. De Fransman had toen zeven games op rij verloren.

Paire is als zeventiende geplaatst op het Amerikaanse grandslamtoernooi. Het is de bedoeling dat hij het dinsdag in de eerste ronde van de US Open opneemt tegen de Pool Kamil Majchrzak. De US Open wordt gespeeld zonder publiek. De deelnemers leven in een 'bubbel', om de kans op besmetting en verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden.