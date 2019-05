Paderborn promoveert ondanks nederlaag op doelsaldo naar Bundesliga

Video Maradona mist do­cu-première in Cannes

16:59 Diego Maradona zal niet aanwezig zijn bij de première in Cannes van een documentaire over zijn leven en carrière als voetballer. De Argentijn heeft zich moeten afmelden vanwege ‘een schouderblessure die medische aandacht vraagt’, liet de producent weten. De komst van Maradona moest een van de hoogtepunten worden van het filmfestival in de Zuid-Franse kustplaats.