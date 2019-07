Özil en Kolasinac mogen bijkomen van overval

,,Ze zijn er met hun hoofd niet voor de volle honderd procent blij”, zei trainer Unai Emery van Arsenal. ,,Dan kunnen ze beter even rust nemen. Het is belangrijk dat ze zich weer veilig gaan voelen.”

Özil zat donderdag in zijn auto toen gewapende personen hem probeerden te overvallen. Kolasinac, die net met de Duitse spelmaker in een restaurant had gegeten, greep echter in en joeg de overvallers weg door met zijn vuisten te dreigen.