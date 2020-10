Oyarzabal schiet Spanje langs Zwitserland, Duitsland wint in vol Oekraïens stadion

Mikel Oyarzabal maakte in het Estadio Alfredo Di Stéfano in Madrid de enige treffer van de wedstrijd. De 23-jarige aanvaller van Real Sociedad profiteerde na een kwartier voetbal van geklungel in de Zwitserse defensie en rondde koeltjes af. Door de overwinning heeft Spanje nu 7 punten uit 4 duels.



In Kiev, waar 21.000 toeschouwers waren toegelaten, won Duitsland met 1-2 van Oekraïne. De bezoekers namen een comfortabele voorsprong door treffers van Matthias Ginter en Leon Goretzka. Vanaf de stip deed Ruslan Malinovsky een kwartier voor tijd wat terug, maar de thuisploeg kon de comeback niet voltooien. Door de uitzege staat Duitsland tweede in Groep 4, met 5 punten uit 3 wedstrijden.



Dinsdag neemt Duitsland het thuis op tegen Zwitserland, terwijl Spanje op bezoek gaat in Oekraïne.