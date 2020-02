Overzicht: deze amateurvoetbalwedstrijden zijn afgelast

Bertens laat Dubai schieten en ontbreekt bij rentree Clijsters

9:34 Kiki Bertens laat het toernooi van Dubai schieten. De Nederlandse tennisster moet vandaag nog aantreden in de finale van het toernooi van Sint-Petersburg. In Dubai zou ze het komende week in de eerste ronde opnemen tegen Kim Clijsters, de Belgische die na jaren haar rentree maakt.