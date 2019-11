Overwintering dichtbij: onder Ten Hag verloor Ajax nog niet buitenshuis

Mocht Ajax vanavond winnen van Chelsea, kan het zich verzekeren van Europese overwintering. Lille moet in dat geval niet winnen bij Valencia. De Fransen zouden de Amsterdammers dan al niet meer kunnen achterhalen, waarmee Ajax in ieder geval een ticket voor de Europa League veiligstelt. Erik ten Hag en zijn ploeg zullen zich niet met dat gegeven bezig houden, alleen de knock-outfase van de Champions League telt.



Op dit moment staat Ajax samen met Chelsea op zes punten, Valencia volgt met vier. Als Ajax vanavond wint en Valencia verliest in eigen huis van Lille, hebben de Amsterdammers nog maar een puntje nodig om zich te plaatsen voor de knock-outfase.



Breekt er paniek uit als Ajax verliest op Stamford Bridge? Waarschijnlijk niet. Door de late gelijkmaker van Lille tegen Valencia twee weken geleden, staat de ploeg van oud-Ajacied Jasper Cillessen nu twee punten achter de Amsterdammers. Bij een overwinning vanavond gaan de Spanjaarden dus mogelijk over Ajax heen, maar de Amsterdammers zouden dat over een maand in eigen huis nog recht kunnen trekken. Zaak is dan om voorafgaand in ieder geval niet te struikelen in Lille.