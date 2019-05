Overstap Babel ligt gevoelig: ‘Maar in Turkije niet heel zeldzaam’

Babel, het afgelopen halfjaar spelend voor Fulham, veroverde in 2017 de titel met Besiktas. Zijn overgang naar de kampioen van dit seizoen is een pikante, zo weet voormalige Fenerbahce-spits Van Hooijdonk. ,,Besiktas is een serieuze titelkandidaat en dus een directe concurrent van Galatasaray. Die rivaliteit is groot, dat ligt daar wel gevoelig.’’

Maar Babel is niet de eerste speler die in Turkije van de ene naar de andere topclub gaat. Van Hooijdonk: ,,In Nederland zie je de laatste tien jaar nauwelijks verschuivingen in de driehoek Ajax, PSV, Feyenoord. Maar in Turkije is dat wel gebruikelijker. Spelers als Gökhan Gonül en Jeremain Lens zijn bijvoorbeeld van Fenerbahce naar Besiktas gegaan. Het is niet heel zeldzaam dat zoiets daar gebeurt.’’

Babel zal ongetwijfeld een vijandig onthaal krijgen bij zijn oude club. Maar of hem dat zal raken, is de vraag. ,,Toen ik er speelde, kreeg ik niet alles mee wat er werd gezongen. Als iemand je uitscheldt in Turkije, kun je aan zijn mimiek zien dat het niet positief is. Maar je verstaat hem toch niet. Dat is anders als je in Engeland speelt.’’