Overal ‘33’ en blauw langs de Autobahn

BlogOnze verslaggevers Arjan Schouten en Rik Spekenbrink volgen het Formule 1-circus op de voet. In blogs melden ze wat hen verbaast in de wereld van pk’s en glitter en glamour.

Baustelle, Baustelle, Baustelle. Ook al is de Hockenheim-ring maar 4 tot 6 uur rijden vanuit Nederland, afhankelijk van je vertrekpunt, het was voor de Nederlandse racefans vandaag toch een aardig ritje. En voor wie komende dagen nog afreist: neem maar een extra tas koffie mee.

De tijd dat je met 200 kilometer per uur, als ware je Max Verstappen zelf, over de Autobahn kon scheuren ligt natuurlijk al tijden achter ons. Maar tegenwoordig is het echt een ramp op de Duitse Autobahn. Alléén maar wegwerkzaamheden. Niet dat er nou zo hard aan die weg wordt gewerkt, maar de versmalde rijstroken en knipperende borden met 80 kilometer moeten je dat idee geven. De ene Baustelle is nog niet afgekondigd of de volgende dient zich alweer aan.

Met ook nog een heftig ongeluk op de A3 vanmiddag duurde het voor veel Nederlanders even voordat ze op de camping in Hockenheim, of omgeving, waren. Maar goed, tijd zat, er wordt vandaag nog niet geracet.

Er zal weer veel oranje wapperen komende dagen. Werkelijk op iedere parkeerplaats herkende je vandaag de Verstappen-fans. Wapperende vlaggen met nummer ‘33’ aan de campers en blauwe Red Bull-polo’s en petjes verraadden dat ook de Duitse grand prix weer zal voelen als een halve thuisrace voor Verstappen.

Ik vroeg hem een paar weken geleden in Oostenrijk of hij wel eens wat langer stilstaat bij het gegeven dat al die duizenden mensen uren in de auto zitten, honderden euro’s stukslaan en een vakantieweek opgeven om hem te zien racen. Verstappen relativeerde, het had ook met het gemiste WK voetbal te maken. En Formule 1 is een grote, populaire sport, met Nederlands succes.