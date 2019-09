Oussama Idrissi: ‘Elke dag denk ik: wat heerlijk om weer te mogen voetballen’

Als Oussama Idrissi (23) nu nog weleens door Bergen op Zoom rijdt, steekt het hem dat de pleintjes in Gageldonk en de andere wijken veelal leeg zijn. Dat was in zijn jeugd wel anders, vertelt hij op het trainingscomplex van AZ. Zijn favoriete voetballer in die jaren? Natuurlijk was dat Ronaldinho, de meester van de dribbel. Ook nu flitsen de herinneringen aan zijn jongere zelf soms nog door Idrissi’s hoofd. ,,Dan waren we zo druk met aanbellen en spelers regelen dat we de bal vergaten. We waren alleen maar bezig met voetballen”, weet Idrissi nog.