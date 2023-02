Oudste profvoetballer ter wereld (55) keert terug op Europese velden

Opmerke­lijk: Djokovic won Australian Open met scheur van drie centimeter in hamstring

Novak Djokovic won vorige maand voor de tiende keer in zijn carrière de Australian Open. Dat deed de 35-jarige Serviër met een scheur van drie centimeter in zijn linker hamstring. Dat onthult Craig Tiley, toernooidirecteur van de grand slam in Melbourne.

11:27