Oude tijden herleven bij Kings of Darts in Den Bosch: Van Gerwen vs Taylor

Kings of Darts, nooit van gehoord.

Dat kan kloppen. Het is een nieuw evenement. In Enschede (afgelopen zondag), Groningen (gisteren) en Den Bosch (vanavond) speelt een aantal (oud-)topdarters wat vriendschappelijke wedstrijden. De avond wordt georganiseerd door Modus Darts, dat het management van Michael van Gerwen verzorgt, en door het Bossche Muziek & Showbureau Jan Vis. In alle drie de speelsteden is het evenement (nagenoeg) uitverkocht met meer dan tweeduizend bezoekers die er allemaal minstens 35 euro voor over hebben om te komen kijken. De organisatoren hebben hun nek uitgestoken, maar lijken financieel allerminst het schip in te gaan met Kings of Darts. Volgens de als toernooidirecteur ingehuurde RTL7-dartsverslaggever Jacques Nieuwlaat zal er vanwege opstartkosten echter ook nooit veel geld overblijven aan het eind van de rit. Mogelijk krijgt Kings of Dart volgend jaar een vervolg.