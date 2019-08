Oud-winnares Stephens al snel uitgeschakeld

Stephens won de US Open in 2017, maar boekte daarna alleen nog toernooiwinst in Miami in 2018.



Stephens overleefde nog twee matchpoints tegen de 20-jarige Russische, die bij haar derde kans werd geholpen door de netband. ,,Ik was niet constant genoeg, maar dat is ook haar verdienste”, sprak Stephens, die onlangs haar samenwerking met coach Sven Groeneveld al na vier maanden beëindigde. Ze wist de opslag van Kalinskaja maar een keer te breken. De Russische daarentegen benutte drie van haar vier breakkansen.