Oud-winnaar Cross onderuit in achtste finales World Matchplay, Price wint Welsh onderonsje

VIDEO Van Ginkel na ruim drie jaar weer captain van PSV, Gakpo reserve-aanvoerder

18:30 Trainer Roger Schmidt van PSV heeft in aanloop naar het Champions League-duel met Galatasaray per direct een nieuwe aanvoerder voor dit seizoen benoemd. Voor de tweede keer in zijn carrière wordt het Marco van Ginkel, die in 2018 als captain met de titel afscheid van PSV nam.