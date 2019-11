Oud-voetballer Barton weer voor de rechter: vechten in de spelerstunnel

Het is niet de eerste keer dat Barton in opspraak is geraakt. Ook tijdens zijn voetbalcarrière kwam hij meerdere keren in aanraking met zowel de tuchtcommissie van de voetbalbond FA als de Britse justitie. Zo zat hij in 2008 een half jaar in de gevangenis vanwege mishandeling en werd hij door de FA drie keer geschorst, waaronder achttien maanden omdat hij in tien jaar 1260 illegale weddenschappen plaatste op voetbalwedstrijden.