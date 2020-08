Oud-UEFA-baas Platini in Zwitserland voor de rechter

Dit zijn de West-Brabantse medaillewi­naars bij de NK atletiek

30 augustus De Dongense Cathelijn Peeters kroonde zich dit weekeinde bij de NK atletiek in Utrecht in 60,32 seconden tot nationaal kampioene op de 400 meter horden. Het zilver was met 61,17 voor Sprint-atlete Femke Frijters uit Zundert.