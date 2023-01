Oud-toptennisster Martina Navratilova (66) heeft keel- en borstkanker

LIVE Premier League | Maakt Cody Gakpo tegen Brentford zijn Liverpool-de­buut?

Vanavond neemt Liverpool het om 18.30 uur op tegen Brentford. In het vorige duel tegen Leicester City net voor de jaarwisseling was winteraanwinst Cody Gakpo nog niet speelgerechtigd. Het ligt niet in de lijn der verwachting, maar wellicht maakt hij vanavond al zijn eerste minuten. Je volgt het duel in ieder geval in ons livewidget!

