Oud-spelers United rekenen op vertrek miljoenenaankoop Van de Beek: ‘Dat geld krijgen ze nooit meer terug’

Paul Ince geeft Van de Beek ‘absoluut geen kans meer’ bij Manchester United. De voormalig speler van de club (1989-1995) vindt de concurrentie met onder meer Paul Pogba, Bruno Fernandes, Fred, Scott McTominay en Nemanja Matic op het middenveld veel te groot voor de Nederlander. ,,Ik verwacht dat hij in januari vertrekt. Of dat nu op huurbasis is of niet, ze krijgen nooit meer het geld terug dat ze voor hem hebben betaald", zegt Ince in The United Stand, een programma dat te zien is op YouTube.

Van de Beek kwam een jaar geleden voor een bedrag van 40-45 miljoen euro over van Ajax. Maar hij wist het afgelopen seizoen geen basisplaats te veroveren. Ook dit jaar krijgt hij vooralsnog weinig speeltijd. ,,Je hebt met hem te doen, omdat hij een aardige jongen lijkt en hij wil het graag goed doen. Hij ziet eruit als de ultieme prof”, vervolgt Ince.

Quote Het is jammer, want United heeft veel geld voor hem betaald Dimitar Berbatov

Overigens mocht Van de Beek bij de laatste transferperiode, die op 31 augustus jongstleden sloot, juist absoluut niet vertrekken van coach Ole Gunnar Solskjaer. Daardoor werd zijn periode bij United automatisch verlengd, terwijl de ex-Ajacied eigenlijk zijn zinnen had gezet op een tijdelijke overstap naar Everton.

Van de Beek kreeg afgelopen week in de Champions League vervolgens weer een kans van Solskjaer en mocht zelfs in de basis starten. Zo zag de Nederlander in de eerste helft zijn nieuwe ploeggenoot Cristiano Ronaldo scoren, maar na de rust kwam hij niet meer terug in het veld. United verloor, mede dankzij een rode kaart van Aaron Wan-Bissaka, uiteindelijk met 2-1. ,,Als er iets is wat nu duidelijk is voor Solskjaer, is het dat hij prima zonder de speler van veertig miljoen euro kan. Waarom hij hem überhaupt besloot te kopen is een raadsel", schreef The Sun vervolgens. ,,Het enige dat we nu weten is dat hij ongebruikt, ongevraagd en ongewenst is.”

Volledig scherm Donny van de Beek (r) samen met Ole Gunnar Solskjaer (m). © Pool via REUTERS

Eén ding weet Van de Beek echter zeker en dat is dat hij minimaal tot aan de winterstop bij Manchester United verblijft. Maar net als Ince verwacht ook Dimitar Berbatov dat Van de Beek richting de uitgang bij de Mancunians gaat. ,,Hij heeft bijna geen tijd meer om zijn carrière bij United te redden", zo stelt de voormalig spits, die in de periode van 2008-2012 48 keer voor Manchester United scoorde.

,,Tegen Young Boys begon hij in de basis, maar werd al in de rust gewisseld. Dat is een beetje zijn verhaal bij de club. Hij krijgt nooit de kans om zich echt te bewijzen en te laten zien wat hij kan", vervolgt Berbatov tegenover Betfair, die daarbij aanhaalt dat Van de Beek altijd weinig speeltijd krijgt, of hij nu in de basis start of als invaller wordt gebracht. ,,Het zit gewoon niet mee voor Van de Beek. Het is jammer, want United heeft veel geld voor hem betaald.”

