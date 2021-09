Oud-ploeggenoot Dirk Kuyt gezocht voor dodelijke schietpartij na verkeersruzie

Volgens Turkse media blokkeerde het slachtoffer op zondag 19 september even de weg waar Öztürk langs moest. Het kwam tot een verhitte discussie en de stoppen sloegen door bij de ex-profvoetballer. Hij zou een wapen getrokken hebben, waarna hij vanuit zijn wagen het vuur opende op een groepje mensen. Eén man kwam om het leven, vier anderen raakten gewond. Öztürk vluchtte en de politie is nog naar hem op zoek. Er is een arrestatiebevel uitgevaardigd.

Sezer Öztürk was van 2004 tot 2015 profvoetballer. De aanvallende middenvelder die in Duitsland werd geboren, begon zijn carrière bij Bayer Leverkusen, dat hem in 2005 uitleende aan Beerschot. Hij werd gezien als een opkomend talent, maar een doorbraak in België bleef uit. In Turkije zou hij meer naam maken als speler. Bij Fenerbahce (17 duels, 5 goals) speelde hij een jaar samen met Dirk Kuyt. Ook stond hij onder contract bij Besiktas, dat hem uitleende aan Basaksehir en Eskisehirspor.