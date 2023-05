Oud-olympisch kampioene op zoek naar vorm bij talentenploeg: ‘Nieuwe omgeving kan impuls geven’

met video Infantino legt bommetje onder WK vrouwen: tv-uitzending in grote Europese landen in het geding

Wereldvoetbalbond FIFA verhoogt de druk op tv-zenders in Duitsland, Frankrijk, Engeland, Spanje en Italië om hun biedingen op de tv-rechten voor het WK vrouwenvoetbal deze zomer in Australië en Nieuw-Zeeland te verhogen. Voorzitter Gianni Infantino dreigt er nu zelfs mee om het WK in de vijf landen helemaal niet uit te zenden.