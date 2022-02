Oud-olympiër Mario Franjic ontvluchtte de oorlog en juicht nu voor zijn Bredase zoons

Nog niet zo lang geleden werd Biljana Franjic (52) verbaasd wakker. Naast haar was het bed leeg en echtgenoot Mario (59) was nergens anders in hun Bredase woning te bekennen. ,,Bleek dat hij midden in de nacht zonder mij naar Innsbruck was vertrokken.” Nu kan ze er hartelijk om lachen. ,,Toen was ik boos. Waarom heb je mij niet meegenomen?”