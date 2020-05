Oud-junior van Schalke 04 blijkt 4 jaar na ‘dood’ springlevend

VerzekeringskwestieVier jaar lang werd in Duitsland gedacht dat Hiannick Kamba, een ex-jeugdspeler van Schalke 04, gestorven was bij een auto-ongeluk in Congo. Maar volgens de Duitse tabloidkrant Bild klopt dat niet en is Kamba springlevend. Zijn ex-vrouw wordt nu verdacht van verzekeringsfraude.

Een maf verhaal uit het Duitse Ruhrgebied. Op 9 januari 2016 deelden zijn voormalig werkgever Evonk mee dat Hiannick Kamba op 29-jarige leeftijd was verongelukt in Congo. Ook zijn voormalige club VfB Hüls deelde het trieste bericht. Er werd zelfs een overlijdensadvertentie geplaatst voor de voormalig jeugdspeler van Schalke 04 die in de opleiding no ploeggenoot was van de Duitse topkeeper Manuel Neuer.

Volgens de Duitse krant Bild is Kamba helemaal niet dood en woont hij inmiddels 'gewoon’ weer in het Ruhrgebied. Volgens het Duiste medium is het Openbaar Ministerie is Essen een onderzoek gestart naar verzekeringsfraude. Dat onderzoek loopt niet tegen Kamba zelf, maar tegen zijn ex-vrouw. Na de vermeende dood van Kamba zouden de nabestaanden van de voormalig verdediger een bedrag met 'zes cijfers’ uit een verzekeringspolis hebben ontvangen.

In de jeugd van Schalke 04 speelde Kamba nog samen met Manuel Neuer, nu keeper bij Bayern München. © BSR Agency

,,De verdachte wordt beschuldigd van fraude. Maar ze ontkent alles. De procedure is nog steeds aan de gang”, aldus hoofdaanklager Anette Milk in Bild. Begin 2018 zou de man al contact hebben opgenomen met de Duitse ambassade in Kinshasa om te melden dat de verhalen over zijn dood niet klopten. Milk: ,,Hij heeft verklaard dat hij in januari 2016, tijdens een reis door het binnenland van Congo, ’s nachts door zijn begeleiders werd achtergelaten en zonder papieren, geld of telefoon.”