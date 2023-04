Oud, jong, lhbti’er of beperking: tennis is voor iedereen

De lhbti’er - Diana van den Born (46)

Even helemaal jezelf kunnen zijn

Diana van den Born (46) speelt een jaar of acht tennis. Ze begon eraan via haar ex-vrouw. ,,Wat mij trekt in tennis is de combinatie sport en het mentale deel. Je kunt op het ene moment flierefluitend winnen en dan weer sta je hopeloos achter. Toch kun je dan nog steeds winnen.’’

Ze speelt niet alleen, ze is ook verenigingstoernooileider en ze organiseert ook toernooien buiten de vereniging. ,,Ik ben redelijk actief in het internationale lhbti-tenniscircuit. Ik heb in 2017 de 25ste editie van het Pinkstertoernooi in Amsterdam mede-georganiseerd, het grootste gemengde lhbti-toernooi dat er is. Dit jaar organiseerde ik voor het eerst een toernooi voor vrouwen, die - ook - van vrouwen houden.’’ Tennis, zegt ze, is namelijk niet altijd een inclusieve sport. ,,In zijn algemeenheid valt dat tegen. Ik zie bijvoorbeeld weinig mensen van kleur.’’

Quote Lhbti’ers voelden zich vroeger niet altijd welkom bij tennisvere­ni­gin­gen; dat is wel gedraaid, maar er is nog steeds behoefte aan een apart circuit Diana van den Born, Organisator van toernooien

Aan de buitenkant kun je niet zien wat iemands geaardheid is, toch was het kennelijk nodig om voor lhbti’s een toernooi te organiseren. ,,Dat kwam door de behoefte van de lhbti-gemeenschappen zelf, omdat ze zich niet altijd welkom voelden bij tennisverenigingen. Dat is wel gedraaid, maar er is nog steeds behoefte aan een apart tenniscircuit, omdat met gelijkgestemden tennissen toch anders is dan in de heteronormatieve wereld. Dat merkte ik toen ik ging spelen bij een lhbti-tennisvereniging. Je hebt heel andere gesprekken.’’

Vaak zijn internationale lhbti-toernooien ook gezelligheidstoernooien, vertelt ze. ,,Er ontstaan mooie internationale vriendschappen. De vrouwen binnen de lhbti-community vormen nog steeds een minderheid en daardoor is er veel behoefte aan een toernooi alleen voor vrouwen: The Dutch Lesbian Open. Dat heb ik afgelopen januari voor het eerst georganiseerd.’’

Heteronormatief

Het blijven gescheiden werelden, naar Diana’s indruk. ,,Ik zie het niet op korte termijn veranderen, maar ik denk wel dat zulke toernooien bijdragen aan verandering. Ze zijn ook nodig voor het gevoel even helemaal jezelf te kunnen zijn. De gemiddelde lhbti’er voelt een drempel om uit de kast te komen. Je hoeft niet te roepen wat je geaardheid is, maar de algemene gesprekken na een wedstrijd zijn heel erg heteronormatief. Voor een lhbti’er is het niet dat je één keer in je leven uit de kast komt, in elke nieuwe situatie waarin je terechtkomt ben je aan het afwegen of je open kunt zijn over wie je bent of wie je partner is.’’