Oud-international Miccoli 3,5 jaar de cel in voor inschakelen zoon Siciliaanse maffiabaas

Kubica blijft reserverij­der voor Alfa Romeo

De Pool Robert Kubica zal ook komend seizoen in de Formule 1 als reserverijder fungeren bij Alfa Romeo. Bij de Zwitserse renstal komen in 2022 de Fin Valtteri Bottas, die overstapt van Mercedes, en de Chinese debutant Guanyu Zhou in actie. Indien een van beiden niet in staat is om te rijden, valt Kubica in.

17:47