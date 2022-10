Oud-Feyenoorder Summerville (21) maakt eerste doelpunt in de Premier League voor Leeds

Loting KNVB-be­ker | NAC ontvangt in eigen huis FC Eindhoven

NAC weet welke club het treft in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. De Bredanaars spelen in het Rat Verlegh Stadion tegen FC Eindhoven, dat in de eerste ronde won van Willem II. Bij de Eindhovenaren is oude bekende Rob Penders trainer.

22 oktober