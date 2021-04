Oud-Feyenoorder Guidetti maakt einde aan maandenlange doelpuntendroogte

Guidetti tikte na 84 minuten spelen van dichtbij raak. Voor de spits was het zijn eerste treffer van het seizoen. De laatste keer dat Guidetti mocht juichen in de competitie, was op 3 juni 2020. Destijds scoorde hij als huurling van Hannover 96 in de 2. Bundesliga. Guidetti kwam dit seizoen pas tot zeven optredens in La Liga. In het toernooi om de Copa del Rey kwam de voormalig Feyenoord-spits wel twee keer tot scoren, maar in de competitie wist hij al maanden geen goal meer te maken.