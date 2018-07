Oud-doelman Molina directeur Spaanse bond

De 47-jarige Molina volgt Fernando Hierro op in die rol. Hierro schoof één dag voor de start van het WK in Rusland door naar de functie van bondscoach, nadat Julen Lopetegui was ontslagen vanwege al het gedoe rond zijn overstap naar Real Madrid.



Hierro (50) besloot gisteren om al zijn werkzaamheden bij de Spaans bond neer te leggen. Hij keert ook niet meer terug in zijn oude rol als technisch directeur. Volgens Spaanse media wordt Luis Enrique de nieuwe bondscoach van de nationale ploeg.



Molina stond onder de lat bij onder meer Atlético Madrid en Deportivo la Coruña. Met Atlético veroverde hij in het seizoen 1995-1996 de 'dubbel'. De doelman kwam negen keer uit voor het Spaanse elftal, waarmee hij present was op de EK's van 1996 en 2000 en het WK 1998. Molina werkte de afgelopen jaren als trainer in Hongkong, India en Mexico.