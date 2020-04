Oud-doelman Eddy Pieters Graafland overleden

Pieters Graafland debuteerde in 1951 op 17-jarige leeftijd in de hoofdmacht van Ajax. Met Ajax werd hij in 1957 landskampioen.

In 1958 maakte de doelman de overgang naar aartsrivaal Feyenoord. Het werd zijn meest succesvolle periode. Tussen 1958 en 1970 pakte Pieters Graafland met Feyenoord vier keer de landstitel en drie nationale bekers. In 1970 won hij tijdens zijn laatste seizoen als prof de Europa Cup I. Met Pieters Graafland in het doel versloeg Feyenoord Celtic dat jaar in de finale met 2-1.