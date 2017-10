Oud-coureurs spreken schande van jurybeslissing

Ajax loopt in slotfase over Feyenoord heen dankzij invallers

22 oktober Een jaar na zijn stift in De Kuip heeft Kasper Dolberg weer toegeslagen tegen Feyenoord. De Deen kwam als invaller in het veld en besliste met zijn doelpunt twintig minuten voor tijd de Klassieker tegen Feyenoord (1-4). En ook in de blessuretijd sloeg hij nog een keer fraai toe. Juist in een periode waarin de spits worstelt met zijn vorm brengt hij Ajax en zichzelf een meer dan welkome opsteker in de meest beladen wedstrijd van het jaar.