Oud-captain Russisch elftal slaat arbiter naar de grond

Dauphiné Roglic maakt indruk op Col de Porte en slaat dubbelslag

16:46 Primoz Roglic heeft de tweede etappe in het Critérium du Dauphiné gewonnen. De Sloveen reed in de slotkilometer weg uit een groep van vijftien renners en won uiteindelijk met een flink verschil. Hij neemt de leiding over van ploeggenoot Wout van Aert.