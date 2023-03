Oud-bondscoach Roy Hodgson (75) keert bij Crystal Palace terug als trainer

De clubleiding besloot eind vorige week om Vieira te ontslaan, nadat Crystal Palace drie keer op rij met 1-0 had verloren. Het vertrek van de Fransman had niet direct het gewenste effect. Zonder Vieira ging de Londense club zondag met 4-1 onderuit bij koploper Arsenal.

,,We zitten in een heel uitdagende periode”, zegt voorzitter Steve Parish. ,,We geloven dat de ervaring en de kennis van deze club die Roy en Ray met zich meebrengen ons in de Premier League kunnen houden.” De verschillen onderin zijn bijzonder klein. Crystal Palace heeft slechts 4 punten meer dan Southampton, dat op de twintigste en laatste plaats staat. Hodgson zit op 1 april voor het eerst weer op de bank in de thuiswedstrijd tegen Leicester City, dat ook tegen degradatie strijdt.