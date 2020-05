Oud-Ajacied Litmanen hersteld van corona

Zit quarantai­ne­plan van Britse premier Formule 1 in de weg?

13:20 Nieuwe restricties voor reizigers naar het Verenigd Koninkrijk rijmen niet met de ambitieuze plannen van het Formule 1-circus, dat in juli weer wil racen op Silverstone. In Engeland wordt al hardop getwijfeld aan de noodzaak van het redden van de Britse GP. ,,We missen het racen, maar dit voelt als een onnodig risico.’’