Otterspeer schudt Ntab af en pakt tweede Nederlandse sprinttitel

De onttroonde Dai Dai Ntab kon op de afsluitende afstand Otterspeer niet meer bedreigen. Hij reed in de voorlaatste race slechts de zesde tijd (1.09,51). In de laatste rit hoefde de klassementsleider daardoor niet meer tot het uiterste te gaan.



Ntab veroverde in het eindklassement zilver. Het brons was voor Lennart Velema.



Otterspeer won zijn eerste Nederlandse titel op de sprintvierkamp in 2015. Hij verzekerde zich in Heerenveen van een ticket voor de WK sprint eind februari, eveneens in Thialf. Kai Verbij en Kjeld Nuis zijn de andere twee Nederlandse deelnemers aan dat toernooi.