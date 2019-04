Otterspeer gaat met Jumbo-Visma voor wereldtitel

,,Ik ben blij met deze contractverlenging en het vertrouwen dat ik krijg van Jac", zei Otterspeer. ,,Er zit zo veel kwaliteit in het team en ik weet dat als alles bij mij klopt ik een van de beste sprinters ter wereld ben. Dat heb ik laten zien op het afgelopen NK. Ik vertrouw erop dat ik samen met Jac een trainingsschema ga samenstellen waarmee het allemaal nog een stuk beter kan.”



Zijn doel is de wereldtitel, zo liet Otterspeer verder weten. Hij won al eens zilver en brons op een WK. ,,Ik ben ervan overtuigd dat er meer in zit. Mijn lichaam moet wel meewerken. Dat was het afgelopen seizoen niet altijd het geval. Ik heb veel last gehad van blessures. Dat is balen.’’



Orie verwacht eveneens dat er bij Otterspeer nog meer in zit. ,,Hein heeft ontzettend veel potentie, maar een aantal jaar geleden heeft hij een ongeluk gehad en sindsdien hebben we het nog niet voor elkaar gekregen om hem constant goed te houden. Ik denk dat we dat de komende periode wel voor elkaar kunnen krijgen en dat we gaan zien wat er écht in Hein Otterspeer zit.”



Door de contractverlenging van Otterspeer is Jumbo-Visma nu compleet. Het team bestaat uit twaalf schaatsers: negen mannen en drie vrouwen.