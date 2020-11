Otterspeer deelt dreun uit op 1000 meter en grijpt de leiding

Thomas Krol kon met 1.08,19 als enige nog een beetje in de buurt blijven van de ontketende Otterspeer, die op de eerste 500 meter al knap tweede was geworden. Kai Verbij werd met 1.09,10 derde op de dubbele sprintafstand.



In het algemeen klassement gaat Otterspeer nu ruim aan de leiding. Hij verdedigt zondag op de tweede 500 meter een voorsprong van 0,55 seconden op Krol. Dai Dai N'tab bezet de derde plaats met 0,62 seconden achterstand, nipt voor Verbij, die 0,64 seconden moet goedmaken.



Voor Kjeld Nuis zit een goed klassement er niet meer in, want hij werd gediskwalificeerd op de eerste 500 meter.