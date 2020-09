Osaka zet protest voort met mondkapjes: ‘Ik heb zeven verschillende voor dit toernooi’

Bij haar partij in de tweede ronde tegen de Italiaanse Camila Giorgi (winst in 6-1 6-2) eerde ze Elijah McClain, een zwarte man die in 2019 om het leven kwam door politiegeweld. Eerder in het toernooi droeg ze een mondkapje met daarop geschreven Breonna Taylor, een zwarte vrouw die in maart van dit jaar door politieagenten werd gedood. ,,Tennis is mijn platform om de wereld kennis te laten maken met deze, minder bekende namen. Ik heb zeven verschillende mondkapjes voor dit toernooi", aldus Osaka.



Ze hoorde pas recent het verhaal over McClain, die volgens zijn familie geen enkel verzet pleegde en toch met geweld werd gedood. ,,Een pijnlijk verhaal en zijn naam is lang niet zo bekend als die van George Floyd. Ik wilde hem vandaag eervol vertegenwoordigen", zei de 22-jarige Osaka, die vorige week nog uit boosheid over het aanhoudende politiegeweld weigerde aan te treden in de halve finales van het toernooi van Cincinnati. Ze wilde met haar protestactie onder meer een dialoog op gang brengen.