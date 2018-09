Osaka wint US Open na surreële finale tegen furieuze Williams

Williams had met haar uitbarsting de aandacht van Osaka weggenomen, maar uit de omhelzing na afloop sprak waardering. Eerder dit jaar verloor de Amerikaanse ook al met 6-3 en 6-2 van Osaka, maar dat was kort na haar zwangerschap en ernstige lichamelijke problemen daarna.



Williams leek in New York weer helemaal de oude, maar heeft in haar carrière al vaker moeite gehad met de zenuwen. Ze verloor op de US Open van 2015 in de halve finale van Roberta Vinci terwijl ze op weg was naar een echte grand slam, alle vier de majors in één jaar winnen. Op Wimbledon, dit jaar, haalde Williams haar niveau ook niet in de finale tegen Angelique Kerber. Juist dat grand slam-record, waar ze al zo lang op jaagt, speelt Williams zo nu en dan parten.



Osaka klimt door haar eerste grand slam-zege, en pas haar tweede WTA-titel, naar de zevende plek op de wereldranglijst. Ze had in de halve finale tegen Madison Keys maar één gedachte had: ik wil tegen Serena Williams spelen. Zoals haar coach, de Duitser Sascha Bajin, eerder dit toernooi zei: hoe groter het podium, hoe beter Osaka tennist. Dat is niet veel speelsters op de Tour gegeven.



,,Het spijt me dat dit zo is geëindigd”, zei een eveneens emotionele Osaka tegen het Amerikaanse publiek, dat liever een andere winnares had gezien, ook al woont Osaka vanaf haar derde in de Verenigde Staten.



Zo eindigde de US Open-finale curieus en surreëel. Osaka kon niet echt genieten van haar primeur en dat was een domper op een perfect toernooi en een bijna foutloze finale tegen haar grote idool.