Osaka vreest voor deelname aan US Open

Melbourne Darts Masters Geen halve finale Van Barneveld-Van Gerwen na nederlaag Barney

13:41 Raymond van Barneveld is er niet in geslaagd de halve finale van de Melbourne Darts Masters te bereiken. In een spannende partij was Peter Wright met 8-6 nipt te sterk. Michael van Gerwen schaarde zich op zijn beurt wel bij de laatste vier. De beste darter van de wereld versloeg Gary Anderson met dezelfde cijfers.