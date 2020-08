Osaka terug op de baan en in halve finale te sterk voor Mertens

Osaka had in eerste instantie geweigerd om aan te treden in de halve finales op Flushing Meadows. Uit boosheid over het aanhoudende politiegeweld in de Verenigde Staten had de Japanse woensdagavond aangekondigd om het voorbeeld van de basketballers van Milwaukee Bucks te volgen. De Bucks besloten uit protest niet te spelen in de NBA en die actie kreeg in heel wat Amerikaanse sporten navolging. Het tennistoernooi van Cincinnati werd voor een dag stilgelegd.



De 22-jarige Osaka had daarmee haar doel, een dialoog op gang brengen, bereikt. Ze verscheen vrijdag alsnog op de baan en versloeg Mertens in iets meer dan 2 uur. De Belgische kreeg maar liefst 21 breakpoints, maar wist er daarvan slechts drie te verzilveren. Zelf leverde ze vijf keer haar servicebeurt in.