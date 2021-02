Osaka en Williams eenvoudig door, exit voor Kerber

De 29-jarige Pavlyuchenkova, drievoudig kwartfinaliste op de Australian Open, werd vooraf gezien als een moeilijk te nemen horde, maar Osaka maakte in een uur en acht minuten korte metten met haar.

De Japanse trok zich in de nacht van vrijdag op zaterdag nog terug van een voorbereidingstoernooi vanwege een lichte blessure, maar daarvan was tijdens de openingswedstrijd in de Rod Laver Arena niets te merken.

Angelique Kerber

Voormalig kampioene Angelique Kerber werd al in de openingsronde uitgeschakeld. De winnares van 2016 verloor met 6-0 6-4 van de Amerikaanse Bernarda Pera. De 33-jarige Kerber, de nummer 25 van de wereld, pakte pas bij een achterstand van 6-0 en 3-0 haar eerste game. Ze kreeg in de laatste game nog drie kansen om op 5-5 te komen, maar Pera - de mondiale nummer 66 - gaf haar voorsprong niet weg. Kerber haalde na het veroveren van de titel, vijf jaar geleden, ieder jaar minimaal de vierde ronde. In 2018 was ze nog halvefinaliste.

Zevenvoudig kampioene Serena Williams bereikte zonder problemen de tweede ronde. De 39-jarige Williams had weinig moeite met de Duitse Laura Siegemund: 6-1 6-1. Ook haar zus Venus Williams won haar eerste partij; met 7-5 6-2 was ze de Belgische Kirsten Flipkens de baas. Williams doet in Melbourne opnieuw een poging haar 24ste grandslamtitel te veroveren.