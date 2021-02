Osaka biedt excuses aan voor misverstand tijdens prijzenceremonie

NK INDOOR Joris van Gool bevestigt zijn heerschap­pij op de sprint

20 februari Joris van Gool knalde zaterdag in Apeldoorn naar zijn volgende nationale sprinttitel. In de finale van de 60 meter liet hij met een tijd van 6.62 de concurrenten ruim achter zich. Chris Garia kwam met 6.71 nog het dichtst in de buurt van de Spiridon-atleet uit Rijen. Good-old Churandy Martina kwam niet verder dan de vierde plaats. Met deze zeg bewijst Van Gool nogmaals dat hij op dit moment de snelste sprinter van het land is.