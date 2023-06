Orkun Kökçü neemt afscheid na transfer naar Benfica: ‘Ik zal altijd één van jullie zijn, Feyenoord zit in mijn hart’

Kökçü tekent een contract voor vijf jaar in Portugal, waar hij wordt herenigd met de Noor Fredrik Aursnes, die vorig jaar Feyenoord verruilde voor Benfica. Kökçü gaf vorige week al aan dat hij Feyenoord zou verlaten als er een mooie club uit het buitenland zich voor hem meldt en hij raakte ook enthousiast over Benfica door gesprekken met Aursnes.

,,Ik heb altijd gezegd dat ik Feyenoord pas zou verlaten als de tijd daarvoor rijp is en de voorwaarden ook goed zouden zijn voor de club. Ik wilde niets liever dan eerst met deze geweldige club succesvol zijn. Dat dit is gelukt, helpt mij om nu met trots en voldoening afscheid te kunnen nemen. Al die jaren bij Feyenoord hebben me niet alleen gevormd als voetballer, maar ook als mens", aldus Kökçü, die zich later ook op social media nog liet horen.

,,Beste supporters, het moment is daar dat ik, voor nu, afscheid ga nemen van jullie. Onwijs trots kan ik zeggen dat ik als voetballer ben gegroeid bij deze prachtige club, maar ook - niet te vergeten - als persoon. Als 17-jarige heb ik mijn debuut mogen maken voor Feyenoord 1. De jaren die volgden, gingen met ups and downs. Wat me vooral bij zal blijven, zijn de laatste twee seizoenen met op de Coolsingel staan als het ultieme. In één woord: onvergetelijk. Ik wil jullie nogmaals bedanken voor de onvoorwaardelijke steun. Ik zal altijd één van jullie zijn. Feyenoord zit in mijn hart", aldus de Turkse international.

Recordverkoop

Met de vaste transfersom van 25 miljoen euro is Kökçü nu samen met Luis Sinisterra de recordverkoop van Feyenoord. Sinisterra vertrok vorig seizoen voor hetzelfde bedrag naar Leeds United. Er staat een afkoopsom in het Benfica-contract van Kökçü van 150 miljoen euro. Het doorverkooppercentage hangt af van het bedrag waarvoor Benfica Kökçü in de toekomst zal verkopen.

De Turkse captain van Feyenoord landde gisteravond al op het vliegveld van Lissabon en streek vandaag de laatste plooien glad met onder meer de verplichte medische keuring. Met zijn overgang naar de club van oud-PSV-trainer Roger Schmidt treedt Kökçü in de voetsporen van onder anderen Pierre van Hooijdonk en Gaston Taument, oud-Feyenoorders die ook ooit speler waren van Benfica.

De in Haarlem geboren Kökcü maakte in 2014 de overstap van de jeugdopleiding van FC Groningen naar die van Feyenoord. Bij de Rotterdammers debuteerde hij in 2018. Afgelopen seizoen werd Kökcü aanvoerder van Feyenoord, waarmee hij de eerste landstitel sinds 2017 behaalde. Kökcü speelde 173 wedstrijden voor de club uit Rotterdam en scoorde daarin 32 keer.

Komende week meldt Kökçü zich bij de nationale ploeg van Turkije, dat tegen Letland en Wales speelt in de EK-kwalificatie.

