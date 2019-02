Organisatie zet streep door Melkhuisje Masters

Kramer wil 'commerci­eel' WK allround in Thialf

12:02 Sven Kramer wil zich actief gaan bemoeien met de toekomst van het allroundschaatsen op de langebaan. De negenvoudige wereldkampioen liet in Calgary weten, dat er plannen zijn om een ,,commercieel’' WK allround op te zetten. Dat nieuwe toernooi, dat volgens de 32-jarige Fries niet ,,per se’' onder de vlag van de internationale schaatsunie ISU hoeft plaats te vinden, zou dan elk jaar aan het einde van het seizoen in Thialf gehouden moeten worden.