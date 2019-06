Organisatie ‘De Draai’ slaat grote slag: Van der Poel aan de start van criterium in Roosendaal

Dartele, vrolijke NAC-jon­gen Andro Knel wordt nooit vergeten

11:30 Hij kwam op rolschaatsen naar de club, hield van een geintje en kon goed voetballen. Vandaag, 7 juni, is het precies 30 jaar geleden dat voormalig Sparta- en NAC-speler Andro Knel overleed. Een van de 167 slachtoffers was hij bij de SLM-ramp van 1989 in Suriname. ,,Ik denk nog vaak aan hem."