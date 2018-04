Oranje Leeuwinnen in Heerenveen tegen Slowakije

Het Abe Lenstra Stadion biedt bij deze wedstrijd plaats aan 24.000 supporters. Het zesde duel in de strijd om kwalificatie voor het WK 2019 in Frankrijk begint om 20.00 uur.

Op vrijdag 8 juni hervat Nederland de WK-kwalificatiecampagne met een uitwedstrijd in Portadown tegen Noord-Ierland. Vier dagen later staat de thuiswedstrijd tegen Slowakije op het programma.

Oranje won vorige week in Eindhoven met 7-0 van Noord-Ierland, dinsdag volgde een 2-0-zege in en tegen Ierland. Nederland heeft de leiding in groep 3 met 13 punten uit vijf duels, Slowakije pakte nog geen punt. Nederland won eerder in Senec met 5-0 van de Slowaakse vrouwen. Het WK van volgend jaar is na de zege op Ierland een stap dichterbij