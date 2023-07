Oranjedebuut als verrassend verjaardagscadeau voor handbalster uit Made: ‘Ik kreeg gelijk de bal en scoorde’

,,Op het vliegveld hadden ze wel een taartje voor me”, blikt Flipsen lachend terug op een bijzondere verjaardag. De fanatieke handbalster uit Made traint al langer mee met Jong Oranje, maar zat nog niet eerder bij de selectie. ,,Ik had het echt niet meer verwacht, dus ik heb het allemaal maar op me af laten komen. Dat ik mee mocht was een heel erg mooi cadeautje.”

Keeper

Ze speelde zich in de kijker van bondscoach Ricardo Clarijs bij het talententeam van HandbaL Venlo. Al snel vond ze haar weg omhoog na een opvallende wisseling van positie. ,,Eigenlijk ben ik begonnen als keeper”, vertelt ze. ,,Op een toernooitje waren wij met twee keepers, dus ging ik in het veld spelen. Daar kon ik gelijk mijn energie veel beter kwijt. Ik ben voor een keeper ook wat klein, dus daar ben ik maar mee gestopt.”

Het bleek al snel de goede keuze, want als veldspeelster ontwikkelde ze zich snel. Ze verliet haar ‘oude cluppie’ in Made een jaar later en via Internos en PSV kwam ze uit in Venlo. Daar mag ze steeds vaker mee met het eerste team, dat dit jaar de beker won. Voornamelijk speelt ze haar wedstrijden in het talententeam.

Afgelopen jaar zocht ook de nationale selectie contact en Flipsen mocht meetrainen en kreeg later te horen dat ze in de voorselectie van het EK Onder 19 was opgenomen. Tot haar teleurstelling viel ze twee weken voor de start van het toernooi af. ,,De trainer liet mij zelf kiezen of ik nog wel wilde komen trainen en dat wilde ik natuurlijk graag.”

Iedereen bij ons op de bank zag ik juichen. Echt heel erg mooi om te zien Elise Flipsen

Op een van die trainingen liep een medespeelster een vervelende knieblessure op. Met haar teamgenoten hoopte Flipsen natuurlijk dat het mee zou vallen. ,,We wisten nog niet hoe erg de blessure was. Ik was aanwezig op die training, dus ik wist wel dat er door die blessure een kans zou zijn dat er iemand anders opgeroepen zou worden.”

Scoren bij debuut

Een dag later werd ze dan toch opgeroepen om af te reizen naar Roemenië. Daar wachtte ze geduldig af wanneer ze dan eindelijk haar debuut mocht maken. De eerste fase van het toernooi keek ze toe vanaf de bank. Na slechts één overwinning uit drie wedstrijden restte voor Jong Oranje alleen de strijd om de negende plaats. Deze begon met een wedstrijd tegen IJsland, waarin Flipsen voor het eerst mocht invallen. ,,Dat was heel gaaf. Ineens mag je dan in het veld. Ik kreeg gelijk de bal en ik scoorde. Dat was een heel speciaal moment. Iedereen bij ons op de bank zag ik juichen. Echt heel erg mooi om te zien.”

Na haar goede invalbeurt werd Flipsen vaker gebracht. Ze wist in totaal vier keer te scoren. ,,Als je de eerste wedstrijd goed begint, is het echt heel erg fijn om meer te mogen spelen.” De negende plaats werd uiteindelijk binnengehaald, maar belangrijker nog: ook een ticket voor het WK van volgend jaar. Na een succesvol debuut is de doelstelling duidelijk: ,,Hopelijk mag ik dan weer mee.”