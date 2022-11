Oranje uitgeschakeld in Daviscup na nederlagen Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor

Voor Van de Zandschulp, de mondiale nummer 35, was het pas zijn eerste nederlaag in het landentoernooi in drie jaar tijd. In 2019 verloor hij op de Daviscup Finals van de Kazach Michail Koekoesjkin en sindsdien won hij vijf partijen op rij in de Daviscup. Dit jaar had hij in de groepsfase van de Finals al van onder anderen Taylor Fritz en Cameron Norrie gewonnen.