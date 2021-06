Oranje-tegenstander Noorwegen stemt vandaag over boycot WK in Qatar

Een belangrijke dag in het Noorse voetbal vandaag. Via een speciaal belegde online-vergadering gaat gestemd worden over een mogelijke Noorse boycot van het WK van volgend jaar in Qatar. De Noren zijn bij de kwalificatie voor het toernooi één van de tegenstanders van het Nederlands elftal.

Veel landen, waaronder Nederland, spraken zich op de één of andere manier al uit over de situatie in Qatar, onder meer omdat volgens mensenrechtenorganisaties bij de bouw van de stadions 6500 gastarbeiders om het leven zijn gekomen. De Noorse supportersvereniging stelt dan ook dat het WK wordt gespeeld ‘op een begraafplaats'.

De steun voor een boycot komt vooral bij de clubs vandaan. De Noorse voetbalbond zelf is geen voorstander. Voorzitter Terje Svendsen liet eerder al weten niet blij te zijn met een WK in Qatar, maar stelt ook dat een boycot niet te beste manier is om de misstanden aan de kaak te stellen.

Quote Ik ben erg onzeker over het resultaat, erg gespannen Terje Svendsen

De FIFA liet eerder al weten dat het organiseren van een WK een land juist de kans biedt verbeteringen door te voeren. ,,We weten dat er nog werk aan de winkel is, maar we moeten herkennen dat er in korte tijd veel vooruitgang is geboekt", zei FIFA-voorzitter Gianni Infantino in mei over de sociale situatie in Qatar.

Een speciale commissie in Noorwegen boog zich eerder over de kwestie en raadde een boycot af. De conclusie luidde dat wegblijven van het WK niets zal veranderen aan de mensenrechten en werkomstandigheden voor de gastarbeiders in het land.

Bondsvoorzitter Svendsen kan de uitkomst van de stemming niet inschatten: ,,Beide kampen mobiliseren zich. Ik ben erg onzeker over het resultaat, erg gespannen.” De beslissing ligt in handen van de acht leden van het bestuur van de Noorse voetbalbond, de vertegenwoordigers van 18 districten en de afgevaardigden van zo’n 400 amateur- en profclubs.

WK Kwalificatie

Noorwegen staat momenteel vierde in WK-kwalificatiegroep G, achter Turkije, Nederland en Montenegro. Grote sterspeler is doelpuntenmachine Erling Braut Haaland van Borussia Dortmund. Het WK staat op de planning van 21 november tot 18 december 2022.

